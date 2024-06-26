Парижский суд оставил в силе приговор экс-помощнику Макрона

Кассационный суд Парижа отклонил апелляцию экс-помощника президента Франции Александра Беналля, приговоренного к трем годам тюрьмы по нескольким обвинениям, выдвинутым после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года.

Кассационный суд Парижа отклонил апелляцию экс-помощника президента Франции Александра Беналля, приговоренного к трем годам тюрьмы по нескольким обвинениям, выдвинутым после его участия в разгоне демонстрации 1 мая 2018 года.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse (AFP).

Согласно информации, вердикт, вынесенный спустя шесть лет после скандала, не приведет к заключению Беналля под стражу, поскольку он уже отбыл наказание в течение одного года под домашним арестом, оставшиеся два года апелляционный суд переквалифицировал на условный срок.

По остальным пунктам обвинения, в том числе по поводу использования дипломатических паспортов, подделки документов для получения служебного паспорта и незаконного ношения оружия, суд оставил решение низшей инстанции в силе. Среди других подтвержденных обвинений - насилие против демонстрантов, вмешательство в работу полиции и выдачу себя за сотрудника правоохранительных органов, сообщает агентство.