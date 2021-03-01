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Парижский суд объявит решение в отношении Саркози

Парижский суд объявит решение в отношении Саркози Парижский суд объявит в понедельник свое решение в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози.
Другие страны
1 марта 2021 г. 05:22
Парижский суд объявит решение в отношении Саркози
Николя Саркози

Парижский суд объявит в понедельник свое решение в отношении бывшего президента Франции Николя Саркози.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, политик, занимавший пост главы республики с 2007 по 2012 год, обвиняется в коррупции и торговле влиянием.

Национальная финансовая прокуратура в декабре минувшего года потребовала приговорить Саркози к четырем годам лишения свободы (два из них - условно) по так называемому делу о прослушивании телефонных переговоров. Аналогичной меры наказания прокуратура требует для его бывшего адвоката Тьерри Эрзога и бывшего судьи Конституционного суда Жильбера Азибера.

Согласно версии следствия, Саркози через своего адвоката обещал помочь Азиберу в получении должности в Княжестве Монако в обмен на конфиденциальную информацию о ходе расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании со стороны французской компании L'Oreal. Следствие ссылается на записи перехваченных телефонных переговоров, которыми оно располагает.

Глава финансовой прокуратуры Жан-Франсуа Бонер в преддверии нынешнего заседания заявил, что судебный процесс "не является попыткой отомстить бывшему президенту". "Как любой гражданин, бывший глава государства обладает правами, которые следует уважать, но он, в свою очередь, должен уважать нормы, поскольку это правовое государство", - заметил Бонер.

По словам адвоката Жаклин Лаффон, представляющей интересы экс-президента, расследование, начатое шесть лет, построено на "ложных основаниях". "В отсутствие доказательств нас погружают в море гипотез и догадок, домыслов и ложных истолкований", - заявила она.

Отметим, что очередные президентские выборы должны пройти во Франции весной будущего года.

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Версия на азербайджанском языке Məhkəmənin Sarkozi barədə qəbul etdiyi qərar bu gün açıqlanacaq

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