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Парижский монетный двор уничтожил 27 млн отчеканенных монет

Парижский монетный двор уничтожил 27 млн отчеканенных монет Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн.
Другие страны
13 января 2024 г. 09:58
Парижский монетный двор уничтожил 27 млн отчеканенных монет

Парижский монетный двор был вынужден уничтожить 27 миллионов отчеканенных монет из-за того, что Еврокомиссия не утвердила их предварительно предложенный дизайн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает издание Lettre.

"В преддверии визита министра экономики глава [Парижского монетного двора] поторопил работников отчеканить 27 миллионов монет номиналом 10, 20 и 50 евроцентов с новым дизайном… за шесть дней до приема [министра экономики] Брюно Ле Мэра Евросоюз отказался утверждать новый дизайн монет… тонны евроцентов в итоге оказались уничтожены", - пишет издание.

Как указывает издание, причиной отказа ЕС утверждать дизайн монет стало то, что звезды, символизирующие страны-члены ЕС, на монетах были плохо видны.

Согласно информации, финансовые потери из-за поспешной чеканки монет могут составить от 700 тысяч до 1,2 миллиона евро. Глава Парижского монетного двора возлагает ответственность за ошибку на французское государство.

В то же время в монетном дворе французской столицы заверяют, что все без исключения будут переработаны для производства новых монет. Объем по ошибке отчеканенных монет составляет лишь 2% от годового производства двора.

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