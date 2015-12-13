Парижский клуб кредиторов списал долг Кубы в 4 млрд

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Парижский клуб кредиторов списал задолженность Кубы на сумму $4 млрд, сообщает Le parisien.

Об этом сообщил министр финансов Франции Мишель Сапен, информирует Report со ссылкой на Газета.Ru.

«Достигнутое соглашение о списании долга Кубы позволит решить вопрос о накопленных процентах с 1980 года», — сказал Сапен.

Соглашение предусматривает, что оставшаяся часть долга в размере около $2,6 млрд будет выплачена Кубой в течение 18 лет.

Летом этого года после полувековой вражды Куба и США начали процесс нормализации отношений, в августе госсекретарь Джон Керри торжественно поднял американский флаг над американским посольством на Кубе.