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Парижские мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы

Парижские мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы Работники, отвечающие за вывоз мусора в Париже, объявили, что с четверга возобновляют забастовку против пенсионной реформы.
Другие страны
12 апреля 2023 г. 17:27
Парижские мусорщики возобновят забастовку против пенсионной реформы

Работники, отвечающие за вывоз мусора в Париже, объявили, что с четверга возобновляют забастовку против пенсионной реформы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в среду газета Le Parisien.

Как отмечает издание, работники муниципалитетов, отвечающие за уборку отходов, угрожают "превратить улицы Парижа в общественную свалку" и намерены продолжать забастовку, "пока пенсионная реформа не будет отменена".

Кроме прекращения работы по вывозу отходов, забастовщики намерены "заблокировать три завода по сжиганию отходов", информирует Le Parisien.

Предыдущая забастовка мусорщиков продолжалась с 6 по 29 марта и привела к тому, что на улицах Парижа в некоторые дни скапливалось до 10 тыс. тонн отходов. Для борьбы с загрязнением улиц парижская префектура тогда выпустила предписание, которое обязывало часть мусорщиков выйти на работу.

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