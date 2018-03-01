Парижские депутаты провели ночь на улице Парижа для привлечения внимания к бездомным

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Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Три десятка депутатов городских советов столичного региона Иль-де-Франс организовали акцию с требованием увеличить размеры помощи бездомным, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Участники манифестации провели ночь в спальных мешках на улицах Парижа, в частности поблизости от вокзала Аустерлиц на востоке города.

Как подчеркнули народные избранники, они считают недостаточным тот уровень помощи, которое государство оказывает бездомным региона в зимнее время.

Они напомнили, что с начала января в регионе Иль-де-Франс уже погибли 20 человек, не имеющих жилья.

Всего же в Париже на улицах находится не менее трех тысяч бездомных.

В связи с ухудшением погоды в Париже власти города ввели в действие план "Большой холод", в рамках которого были созданы дополнительные 1900 мест в ночлежках для бездомных.