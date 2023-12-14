Парижские аптеки в сезоне гриппа и простуд столкнулись с дефицитом антибиотиков

На пике сезона простудных заболеваний в парижских аптеках невозможно найти основные антибиотики, выписываемые местными врачами.

На пике сезона простудных заболеваний в парижских аптеках невозможно найти основные антибиотики, выписываемые местными врачами.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, фармацевты жалуются, что им неоткуда пополнить запасы. Все, чем довольствуются жители города при лечении простуды, гриппа и ангины - это спреи для носа и леденцы для горла, в аптеках нет сильнодействующих средств - таких, как антибиотики.

На антибиотики нельзя оформить даже предзаказ, так как их не производят в нужном объеме.

В ноябре министр здравоохранения Франции Орельян Руссо собирал представителей фармацевтической отрасли. Он отметил, что пациенты не должны быть жертвами перебоев с поставками медикаментов. При этом президент Федерации профсоюзов фармацевтов Франции Филипп Бессе отметил, что на 60% складов практически отсутствует амоксициллин, на 20% есть лишь недельный его запас, и лишь на 20% складов его запасов больше, чем на месяц. В Национальном агентстве по обеспечению медикаментами (ANSM) указали на проблемы в логистике, не позволяющие обеспечить равномерную дистрибуцию лекарств на территории страны.

Профсоюзы также предупредили о риске дефицита детской формы амоксициллина, наиболее распространенного антибиотика для лечения простудных заболеваний у детей. Согласно данным Центра мониторинга доступности лекарств, между 28 ноября и 3 декабря лишь в 24% из 178 агентств распределения медикаментов была как минимум одна упаковка амоксициллина для детей. В 74% он отсутствовал вовсе.

В настоящее время значительная часть лекарственных средств импортируется во Францию из Китая, Индии и США, там же производится от 60% до 80% активных действующих веществ, таких как парацетамол.

Эпидемии привели к нехватке антибиотиков, жаропонижающих и обезболивающих во французских аптеках, а также ряда других лекарственных средств.