Парижская полиция задержала более 270 человек при подавлении беспорядков

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Парижская полиция задержала при подавлении беспорядков на манифестации 1 мая 276 человек, 102 из которых сейчас находятся под стражей, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Согласно предварительным данным префектуры полиции Парижа, протестующие "нанесли ущерб 31 магазину, сожгли шесть автомобилей, еще десять автомашин пострадали от их действий".

В ходе столкновений ранения получили четыре человека, один из которых - боец спецподразделения полиции.

Отметим, что беспорядки вспыхнули во время первомайской манифестации трудящихся на юго-востоке Парижа, когда к колонне мирных демонстрантов примкнула группа в более чем тысячу человек, одетых во все черное и скрывших свои лица под масками.

Стражи порядка были вынуждены применить слезоточивый газ и водометы против нарушителей.