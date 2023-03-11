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Парижская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов

Парижская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов Полиция применила слезоточивый газ на протестных акциях против пенсионной реформы в Париже.
Другие страны
11 марта 2023 г. 20:52
Парижская полиция применила слезоточивый газ против участников протестов

Полиция применила слезоточивый газ на протестных акциях против пенсионной реформы в Париже.

Как передает Report, сообщает BFMTV.

"Новая напряженность на демонстрации на углу проспектов Домениль и Ледрю-Роллен. Шествие было остановлено. Был применен слезоточивый газ", — сообщает СМИ.

В настоящее время процессия остановилась на площади Бастилии.

Отметим, что 11 марта по всей Франции проходит очередная, седьмая общенациональная забастовка против проекта пенсионной реформы. Нарушено движение поездов национальной компании SNCF, около 20% рейсов в парижском аэропорту Орли отменили.

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