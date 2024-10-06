Париж заявил о поддержке Киева ради своего авторитета в Европе

Поддержка Украины со стороны Франции основана не на альтруизме, а на стремлении поддерживать авторитет Парижа в Европе с точки зрения способности обеспечивать безопасность на континенте.

Поддержка Украины со стороны Франции основана не на альтруизме, а на стремлении поддерживать авторитет Парижа в Европе с точки зрения способности обеспечивать безопасность на континенте.

Как передает Report , об этом заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в интервью газете Le Journal du Dimanche.

"Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности. Если завтра Россия выиграет войну в Украине, это напрямую скажется на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру. И, опять же, это повлияет на наш оборонный авторитет в Европе", - сказал Аддад.

Он утверждал, что именно Франция подтолкнула своих партнеров к расширению военной поддержки Киева, включая поставки танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО.