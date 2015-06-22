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    Париж выступает за возврат санкций против Ирана при нарушении договора

    Франция хочет заключения соглашения, которое было бы прочным

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Франция выступает за автоматическое продление санкций против Ирана в случае нарушения им своих обязательств по решению ядерной проблемы, заявил глава МИД Франции Лоран Фабиус после встречи с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом, отмечает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Я провел переговоры в течение часа с министром иностранных дел Ирана. Франция хочет заключения соглашения, которое было бы прочным. Это означает, что соглашение должно включать долгосрочное ограничение иранских исследовательских и производственных ядерных мощностей, должен быть режим верификации, включая, если необходимо, военные объекты, а также нужно предусмотреть автоматическое возобновление санкций, если Иран нарушит свои обязательства", - заявил Фабиус журналистам, не став комментировать при этом результаты встречи.

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