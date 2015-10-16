​Париж протестует против увеличения рабочего времени

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В Париже состоялась демонстрация против закона, отменяющего обязательную 35-часовую рабочую неделю.

Как передает Report, новый закон инициирован министром экономики Эммануэлем Макроном, и он позволит большинству магазинов работать по воскресеньям и после 21.00.

Участники протестной акции скандировали лозунг: «Работать по воскресеньям и по ночам – это убийство» и «Работать в выходные? А спать когда?».

Больше всего работники возмущены новыми условиями касательно работы по воскресеньям. Согласно французскому законодательству, ранее магазины имели право работать лишь 5 воскресных дней в году, теперь же это число выросло до 12 воскресений в год. Также протестующие опасаются возможных увольнений.

Акция организована профсоюзами «Всеобщая конфедерация труда» и «Национальный союз автономных профсоюзов», а также партиями, входящими в коалицию «Левый фронт».