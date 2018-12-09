Париж призвал Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику Франции

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал президента США Дональда Трампа не вмешиваться во внутреннюю политику страны, передает Report.

«Мы не трогаем внутреннюю политику США и хотим, чтобы это было взаимно», — сказал Ле Дриана.

Так Ле Дриан отреагировал на твиты Трампа о топливных протестах во Франции.

«Я говорю это Дональду Трампу, французский президент говорит тоже: «Оставьте наш народ в покое», — добавил глава МИД.

Ранее Трамп в своём Twitter прокомментировал массовые протесты во Франции, участие в которых принимают представители движения «жёлтых жилетов».

«Люди скандируют: «Мы хотим Трампа!» Люблю Францию», — написал он.