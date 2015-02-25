Париж: по делу о беспилотниках задержаны три журналиста

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Полиция Парижа арестовала троих журналистов "Аль-Джазиры" по обвинению в управлении беспилотниками.

Report со ссылкой на Би-би-си отмечает, что две ночи кряду в небе над французской столицей появлялись неопознанные летательные аппараты, которые кружили над различными достопримечательностями города.

В среду в Булонском лесу на западе Парижа были задержаны граждане иностранных государств 70, 54 и 36 лет. Пока не ясно, связаны ли они с последними инцидентами.

"Один из них управлял беспилотником, второй - снимал [на камеру], а третий - просто наблюдал", - приводит агентство Франс пресс слова источника из правоохранительных органов.

Управление беспилотниками без лицензии является во Франции противозаконным и грозит нарушителям годом заключения и штрафом в размере 75 тысяч евро.

Небольшие летательные аппараты доступны в свободной продаже и стоят сравнительно недорого, однако их появление над важными объектами Парижа, такими как Эйфелевой башней и площадь Согласия, взволновало французские власти.

Беспилотники могут осуществлять качественную фото- и видеосъемку, однако пока не очень понятно, представляют ли они реальную угрозу безопасности. По мнению экспертов, власти больше озабочены тем, чтобы такие беспилотники не причинили вред людям, нежели вопросами безопасности важных объектов.