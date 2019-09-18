Франция отправляет в Саудовскую Аравию экспертов для расследования атак на нефтяные объекты

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Французские эксперты отправятся в Саудовскую Аравию для участия в расследовании нападений на нефтяные объекты в этой стране, осуществленных при помощи беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Елисейском дворце по итогам телефонных переговоров президента Франции Эмманюэля Макрона с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

"В ответ на просьбу саудовских властей президент республики подтвердил наследному принцу, что будет направлена команда французских экспертов, которые примут участие в расследовании, призванном пролить свет на обстоятельства нападений 14 сентября и на то, кто за ними стоит", - гласит заявление президентской администрации.

Отметим, что беседа лидеров состоялась 17 сентября.

В ходе телефонного разговора Э.Макрон решительно осудил нападения на нефтяные объекты в Абкаике и Хурайсе и выразил солидарность со всей Саудовской Аравией и ее гражданами. "Он подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе", - отметили в Елисейском дворце.

Напомним, что в ночь на 14 сентября на двух нефтяных объектах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников произошли пожары. Страна, являющаяся крупнейшим экспортером и одним из трех крупнейших производителей нефти, заявила, что после атаки сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов.