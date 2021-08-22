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Париж не намерен признавать власть талибов в Афганистане

Париж не намерен признавать власть талибов в Афганистане Франция не планирует признавать власть движения "Талибан" в Афганистане
Другие страны
22 августа 2021 г. 16:06
Париж не намерен признавать власть талибов в Афганистане
Жан-Ив Ле Дриан

Франция не планирует признавать власть движения "Талибан" в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью газете Journal du Dimanche глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Собираемся ли мы признавать власть талибов, которые захватили страну силой? На этот вопрос я ясно отвечаю: нет", - сказал министр.

Он подчеркнул, что "талибы знают требования", которые выдвигает Париж. Ле Дриан отметил, что главные из этих требований - дать возможность тем афганцам, чьи жизни находятся под угрозой, покинуть территорию страны, а также разорвать связи с террористами.

Глава МИД Франции напомнил, что "в соответствии с решением Совета Безопасности ООН сейчас на первом плане три задачи: не допустить превращения Афганистана в платформу для действий террористов, подготовиться к возможному исходу населения в предстоящие месяцы и обеспечение региональной стабильности, чтобы ситуация в Афганистане не потрясла весь регион".

Ле Дриан также добавил, что на совещании глав внешнеполитических ведомств НАТО в пятницу потребовал от США большей координации усилий по эвакуации жителей Афганистана, которым может угрожать опасность.

"Взаимодействие с союзниками должно быть усилено", - заявил министр.

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Версия на азербайджанском языке Fransa Əfqanıstanda “taliblər”in hakimiyyətini tanımayacaq

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