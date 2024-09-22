Париж направил спецназ для подавления протестов на Мартинике

Полицейский спецназ CRS 8 (Восьмая рота республиканской безопасности) направлен на Мартинику для борьбы с продолжающимися в этом департаменте Франции в Карибском море.

Франция направила полицейский спецназ CRS 8 (Восьмая рота республиканской безопасности) для подавления протестов в заморском департаменте Мартинике в Карибском море.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что сотрудники этого спецподразделения должны были прибыть на остров вечером в субботу.

Власти Мартиники ввели комендантский час в нескольких районах столичного города Форт-де-Франс и коммуны Ламентен на фоне массовых протестов против повышения цен. По данным Национального института статистики и экономических исследований Франции (INSEE), в настоящее время в нескольких заморских территорий Франции средний уровень цен выше, чем в европейской части, в частности на Мартинике - на 14%. При этом продукты питания на Мартинике дороже на 40%.

Протесты также проходят на соседнем острове Гваделупа, где забастовка рабочих французской энергетической компании EDF привела к отключениям электроэнергии у населения в течение недели.

Ранее Фронт освобождения французских колоний осудил насилие со стороны властей Франции на колонизированных территориях. В заявлении организации отмечалось, что "права народа Мартиники на экономическую и социальную справедливость жестоко подавляются".

"Эти государственные репрессии являются частью колониальной политики Франции. Наша борьба – это борьба за справедливость, свободу, освобождение и достоинство нашего народа. Мы останемся верны нашей борьбе до тех пор, пока колониализм не будет окончательно искоренен и наши народы наконец не добьются свободы, мира и суверенитета", - говорилось в заявлении, к которому присоединились 17 политических движений с территорий, находящихся под французским колониальным господством.