СМИ: Париж намерен продвигать идею оборонных облигаций на саммите ЕС

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Брюсселе призовет лидеров Евросоюза принять планы по увеличению расходов на оборону, продвигая идею совместных оборонных облигаций.

Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите в Брюсселе призовет лидеров Евросоюза принять планы по увеличению расходов на оборону, продвигая идею совместных оборонных облигаций.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Financial Times.

"Очевидно, что мы поднимаем этот вопрос, чтобы сказать, что нам нужны инновационные источники финансирования... Итак, еврооблигации для нас... должны быть рассмотрены", — приводит издание слова представителя Елисейского дворца.

Отмечается, что позиция Макрона по выпуску облигаций может "доминировать" на саммите ЕС. Однако, по данным источников, Германия и несколько других стран, включая Нидерланды и Данию, заявляют, что идея совместного заимствования не является жизнеспособным вариантом.