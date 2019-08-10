МИД Франции: Нам не требуется разрешения США в налаживании связей с Ираном

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Франции не требуется разрешения США, чтобы попытаться ослабить напряженность в отношениях с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на КоммерсантЪ, об этом заявил министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в ответ на сообщения президента США.

Отметим, что ранее американский президент Дональд Трамп попросил президента Франции Эмманюэля Макрона не вмешиваться во взаимоотношения США с Ираном. По словам Д.Трампа, Париж посылает Тегерану противоречивые сигналы.

"В отношениях с Ираном Франция действует с полным суверенитетом. Франция твердо привержена миру и безопасности в регионе и обязуется содействовать деэскалации. Франции не требуется разрешения для этого. Франция верна Венскому Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который блокирует распространение ядерного оружия", - говорится в сообщении французского МИД.