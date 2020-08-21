Париж, Лондон и Берлин против планов США восстановить санкции против Ирана

В коммюнике глав МИД трех стран подчеркивается, что они "полны решимости сохранить процессы и институты, составляющие основы многосторонности"

Франция, Великобритания и Германия не поддерживают решение США о восстановлении санкций против Ирана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг коммюнике глав МИД этих стран.

"Франция, Германия и Великобритания отмечают, что США перестали быть участниками Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе после их выхода в мае 2018 года из этого соглашения, - отмечается в заявлении. - Мы не можем одобрить эту инициативу, которая не совместима с нашими усилиями в поддержку СВПД".

В документе также подчеркивается, что страны "полны решимости сохранить процессы и институты, составляющие основы многосторонности". "Мы убеждены, что мы должны рассматривать вопрос о несоблюдении иранцами обязательств по СВПД в рамках диалога между участниками договора и совместной комиссией, а также в рамках механизма по урегулированию споров", - добавили во французском дипломатическом ведомстве.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Майкл Помпео в четверг лично передал в Совет Безопасности ООН документы о намерении США начать восстановление санкций всемирной организации в отношении Ирана.

Согласно условиям Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, любой участник соглашения (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия) может запустить процедуру возврата санкций в отношении Ирана в случае нарушения им условий сделки. США вышли из СВПД в 2018 году.