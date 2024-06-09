Париж и Вашингтон намерены добиваться передачи Киеву доходов от активов РФ

Париж и Вашингтон намерены добиваться передачи Украине доходов от замороженных в странах запада российских активов.

Париж и Вашингтон намерены добиваться передачи Киеву доходов от замороженных в странах запада российских активов.

Как передает Report , об этом говорится во франко-американской дорожной карте, принятой по итогам встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и президента США Джо Байдена в Елисейском дворце.

"Президенты двух стран будут поддерживать на уровне Евросоюза и Группы семи шаги по передаче Украине доходов от замороженных российских активов в соответствии с международным правом, национальными юридическими системами и процессом принятия решений", - отмечается в сообщении.

Байден прибыл во Францию 5 июня для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии, которые проходили 6-7 июня. 8 июня президент США в рамках государственного визита провел переговоры со своим французским коллегой, на которых были обсуждены ситуация в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и проблемы климата.