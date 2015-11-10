Париж и Тегеран подпишут ряд важных соглашений в ходе визита Рухани

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Париж и Тегеран намерены подписать ряд важных соглашений в различных областях двустороннего сотрудничества в ходе визита во Францию президента Ирана Хасана Рухани, который запланирован на 17 ноября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца, распространенном во вторник.

"Президент (Франции) 17 ноября примет президента Ирана Хасана Рухани в рамках его официального визита во Францию… Множество соглашений, касающиеся различных сфер, в частности, политического диалога, экономического сотрудничества, воздушного транспорта, здравоохранения и сельского хозяйства, будут подписаны французскими и иранскими министрами (в ходе визита Рухани)", - заявляет администрация французского президента.

В сентябре премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Рухани принял приглашение посетить страну. Тогда же он сообщил, что иранского президента примет лидер Франции Франсуа Олланд.