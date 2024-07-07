Париж готовится к беспорядкам после парламентских выборов

Владельцы парижских магазинов и полиция ведут подготовку к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Владельцы парижских магазинов и полиция ведут подготовку к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, на окнах элитных магазинов, расположенных на главных улицах Парижа, установлены массивные стальные щиты, а витрины ряда ресторанов и офисов закрыты деревянными досками.

По данным источников агентства, "эти меры предосторожности принимаются исключительно в свете возможных погромов, которые могут вспыхнуть после подведения итогов второго тура выборов".

Согласно информации, к возможным погромам готовятся и сотрудники правоохранительных органов. В ключевые точки Парижа стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии, а также ограничено автомобильное движение по Елисейским Полям.

Ожидается, что масштабная манифестация сторонников левых сил начнется после оглашения итогов голосования в 20:00 (22:00 по бакинскому времени) на площади Республики.

По всей стране около 30 тыс. полицейских и жандармов обеспечивают безопасность в день голосования. Примерно 5 тыс. правоохранителей сосредоточены в Париже и пригородах.