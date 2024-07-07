Париж готовится к беспорядкам после парламентских выборов

Владельцы парижских магазинов и полиция ведут подготовку к беспорядкам, которые могут возникнуть после оглашения итогов второго тура досрочных парламентских выборов во Франции.
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По данным источников агентства, "эти меры предосторожности принимаются исключительно в свете возможных погромов, которые могут вспыхнуть после подведения итогов второго тура выборов".
Согласно информации, к возможным погромам готовятся и сотрудники правоохранительных органов. В ключевые точки Парижа стягиваются усиленные подразделения полиции и жандармерии, а также ограничено автомобильное движение по Елисейским Полям.
Ожидается, что масштабная манифестация сторонников левых сил начнется после оглашения итогов голосования в 20:00 (22:00 по бакинскому времени) на площади Республики.
По всей стране около 30 тыс. полицейских и жандармов обеспечивают безопасность в день голосования. Примерно 5 тыс. правоохранителей сосредоточены в Париже и пригородах.