О нас

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, покинул тюрьму по условно-досрочному освобождению и теперь находится дома.
Другие страны
5 января 2024 г. 15:00
Паралимпиец Писториус освобожден из тюрьмы

Южноафриканский паралимпиец Оскар Писториус, осужденный за убийство своей подруги Ривы Стенкамп, покинул тюрьму по условно-досрочному освобождению и теперь находится дома.

Об этом Report передает со ссылкой на Reuters.

37-летний Писториус провел в тюрьме почти девять лет, приговорен же был к 13 годам и пяти месяцам заключения. В ноябре прошлого года комиссия по условно-досрочному освобождению в ЮАР удовлетворила прошение об УДО. Однако спортсмен будет находиться под надзором до декабря 2024 года.

Отмечается, что Писториусу ограничат возможность покидать дом, запретят употреблять алкоголь; спортсмен обязан посещать программы по управлению гневом и насилию в отношении женщин. Ему придется выполнять общественные работы.

Писториус находился в заключении с октября 2014 года.

14 февраля 2013 года его подруга Рива Стенкамп была застрелена в его доме. Писториус не отрицал, что он стрелял, но утверждал, что думал, что через дверь санузла стреляет в грабителя.

В октябре 2014 года суд Претории приговорил его к пяти годам тюрьмы за непредумышленное убийство. Прокуратура оспорила этот приговор как чрезмерно мягкий и потребовала увеличить срок лишения свободы - до минимальных для этой уголовной статьи 15 лет. В ноябре 2017 года суд увеличил Писториусу тюремный срок до 13 лет. Весной 2023 года он уже просил об УДО, но получил отказ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məşhur cənubi afrikalı paralimpiyaçı həbsdən azad edilib

Другие новости из категории

Баржа с азотными удобрениями врезалась в мост в Сербии и затонула в водах Дуная
Баржа с азотными удобрениями врезалась в мост в Сербии и затонула в водах Дуная
5 января 2024 г. 15:58
Литва намерена направлять на развитие военных беспилотников по €30 млн в год
Литва намерена направлять на развитие военных беспилотников по €30 млн в год
5 января 2024 г. 15:21
Число погибших при пожаре в больнице на севере Германии возросло до четырех
Число погибших при пожаре в больнице на севере Германии возросло до четырех
5 января 2024 г. 14:55
В Ираке заявили, что оправдания присутствия международной коалиции в стране закончились
В Ираке заявили, что оправдания присутствия международной коалиции в стране закончились
5 января 2024 г. 14:20
В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений
В Британии сотни домов, в том числе в Лондоне, эвакуировали из-за наводнений
5 января 2024 г. 13:29
Армия КНР проводит маневры в Южно-Китайском море
Армия КНР проводит маневры в Южно-Китайском море
5 января 2024 г. 13:09
Южная Корея на учениях выпустила около 400 снарядов в ответ на обстрел КНДР в Желтом море
Южная Корея на учениях выпустила около 400 снарядов в ответ на обстрел КНДР в Желтом море
5 января 2024 г. 12:49
Германские фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
Германские фермеры попытались заблокировать прибытие парома с вице-канцлером
5 января 2024 г. 12:42
Лидер КНДР посетил завод по производству пусковых установок МБР
Лидер КНДР посетил завод по производству пусковых установок МБР
5 января 2024 г. 12:33
ООН: Выборы в Ливии нужно провести в 2024 году во избежание распада страны
ООН: Выборы в Ливии нужно провести в 2024 году во избежание распада страны
5 января 2024 г. 12:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi