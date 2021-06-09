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Парагвай побил новый антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

Парагвай побил новый антирекорд по смертности от коронавируса за сутки Новый антирекорд по числу умерших за день от последствий заражения коронавирусом зарегистрирован в Парагвае
Другие страны
9 июня 2021 г. 10:09
Парагвай побил новый антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

Новый антирекорд по числу умерших за день от последствий заражения коронавирусом зарегистрирован в Парагвае. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны. За сутки в стране умерли 140 человек, всего же с начала эпидемии количество летальных исходов в республике достигло 10 145.

В Парагвае с начала июня отмечается значительный рост числа заразившихся коронавирусом и летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом. По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 3 135 случаев заражения, с начала пандемии зарегистрирован 379 131 случай. Сейчас в больницах находится 4 131 пациент с коронавирусом, 571 из них - в палатах интенсивной терапии.

С учетом сложной санитарно-эпидемической обстановки, парагвайские власти обратились к соседней Бразилии с просьбой расширить поставки кислорода в Парагвай из-за его дефицита в палатах интенсивной терапии. В республике также ощущается нехватка медперсонала, обслуживающего пациентов с коронавирусом, и вакцин против него.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта 2020 года, затем его продлевали несколько раз.

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Версия на английском языке Paraguay sees surge in coronavirus incidence, mortality

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