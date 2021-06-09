Парагвай побил новый антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

Новый антирекорд по числу умерших за день от последствий заражения коронавирусом зарегистрирован в Парагвае

Новый антирекорд по числу умерших за день от последствий заражения коронавирусом зарегистрирован в Парагвае. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило во вторник министерство здравоохранения страны. За сутки в стране умерли 140 человек, всего же с начала эпидемии количество летальных исходов в республике достигло 10 145.

В Парагвае с начала июня отмечается значительный рост числа заразившихся коронавирусом и летальных исходов в результате инфицирования коронавирусом. По данным Минздрава, за минувшие сутки в стране выявлено 3 135 случаев заражения, с начала пандемии зарегистрирован 379 131 случай. Сейчас в больницах находится 4 131 пациент с коронавирусом, 571 из них - в палатах интенсивной терапии.

С учетом сложной санитарно-эпидемической обстановки, парагвайские власти обратились к соседней Бразилии с просьбой расширить поставки кислорода в Парагвай из-за его дефицита в палатах интенсивной терапии. В республике также ощущается нехватка медперсонала, обслуживающего пациентов с коронавирусом, и вакцин против него.

Первый случай заражения коронавирусом в Парагвае был подтвержден 7 марта прошлого года. Власти страны ввели карантин 10 марта 2020 года, затем его продлевали несколько раз.