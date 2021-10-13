О нас
Report Georgia
Аудио новости

Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет

Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан.
Другие страны
13 октября 2021 г. 18:42
Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет

Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава минздрава страны Хулио Борба.

"Мы начнем предоставлять третью дозу вакцины гражданам старше 50 лет со сниженным иммунитетом и сотрудникам здравоохранения. До конца года планируется распространить вакцинацию на детей от шести лет. Это мы хотим сделать до конца года", - сказал он.

Также будет начата вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет без сопутствующих заболеваний.

В Парагвае зарегистрировано 460 244 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 207 пациентов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое читаемое

Тяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
ФотоТяжелое ДТП в Баку, 5 человек погибли, 13 человек находятся в тяжелом состоянии
13 октября 2021 г. 08:49
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева приняли участие в открытии после реконструкции Бакинского зоопарка
7 октября 2021 г. 21:16
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
В Баку несколько школ перешли на 6-дневный учебный график
8 октября 2021 г. 17:29
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
Число погибших при обрушении дома в Батуми возросло до девяти человек
9 октября 2021 г. 17:45
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
Израильский эксперт: Иран раздражает независимый внешнеполитический курс Азербайджана
8 октября 2021 г. 11:58
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
Президент Азербайджана выступил на заседании высокого уровня Движения неприсоединения
11 октября 2021 г. 23:02
В Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
ФотоВ Москве завершилась встреча религиозных лидеров Азербайджана, России и Армении
13 октября 2021 г. 13:35
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
В числе задержанных из-за обвала здания в Батуме есть и гражданин Азербайджана
9 октября 2021 г. 21:47
Бакинский зоопарк открыт для посетителей
ФотоБакинский зоопарк открыт для посетителей
9 октября 2021 г. 13:01
В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова
В Москве пройдёт вечер памяти Таира Салахова
9 октября 2021 г. 12:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi