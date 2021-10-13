Парагвай начнет прививать от COVID-19 детей старше шести лет

Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан.

Парагвай до конца года начнет вакцинацию детей в возрасте от шести лет, а также иммунизацию третьей дозой отдельных категорий граждан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава минздрава страны Хулио Борба.

"Мы начнем предоставлять третью дозу вакцины гражданам старше 50 лет со сниженным иммунитетом и сотрудникам здравоохранения. До конца года планируется распространить вакцинацию на детей от шести лет. Это мы хотим сделать до конца года", - сказал он.

Также будет начата вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет без сопутствующих заболеваний.

В Парагвае зарегистрировано 460 244 случаев заболевания коронавирусом, скончались 16 207 пациентов.