Папа Римский Франциск похоронен

Гроб с телом 266-го Папы Римского Франциска положили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре).

Гроб с телом 266-го Папы Римского Франциска положили в могилу в церкви Богоматери Великой (папской базилике Санта-Мария-Маджоре).

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, церемония погребения прошла в присутствии узкого круга людей, включая нескольких кардиналов.

Фотографии того, как будет выглядеть могила понтифика, распространили накануне. Она представляет собой мраморную плиту с надписью "Франциск" на латыни. Папа Римский сам при жизни выбрал место своего захоронения - в нише между двумя капеллами - Сфорца и Паолиной, названной в честь Павла V, Боргезе, там похороненного. Именно в ней хранится почитаемая икона Богоматери, защитницы Рима, перед которой Франциск часто молился, в том числе незадолго до смерти. Его гроб положили под уровень пола, поскольку он завещал похоронить себя "в земле". В католической традиции достаточно распространено замуровывание гроба в стене.

Франциск стал восьмым по счету понтификом, похороненным в этой церкви. Но последнее захоронение восходит ко второй половине XVII века. Хотя церковь находится в Риме, на одном из семи холмов - Эсквилинском, формально она считается подвластной Ватикану.

17:55

Церемония похорон 266-го Папы Римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) пройдет в Ватикане.

Как передает Report со ссылкой на службу печати Святого престола, на площади Святого Петра состоится заупокойная месса. Затем гроб с телом понтифика, умершего 21 апреля в возрасте 88 лет, перевезут в церковь Богоматери Великой (папскую базилику Санта-Мария-Маджоре).

За три дня в собор Святого Петра проститься с Франциском пришли 250 тыс. человек. Всего на похоронах, по оценкам римских властей, которые должны обеспечивать безопасность, у Ватикана могут собраться до полумиллиона человек. На площади будут присутствовать 80 глав государств и правительств, включая президента США Дональда Трампа с супругой Меланьей, 10 коронованных особ, включая королей Бельгии, Иордании, Испании, а также религиозные представители, включая Константинопольского патриарха Варфоломея. Из Великобритании приедет принц Уильям. Россию будет представлять министр культуры Ольга Любимова. От РПЦ приехал глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Антоний.

Согласно утвержденному протоколу, в первом ряду будут сидеть президент Аргентины (родины Бергольо) Хавьер Милей и президент Италии Серджо Маттарелла. Итальянские и аргентинские делегации самые многочисленные. Остальные высокопоставленные гости разместятся в соответствии с алфавитным порядком названий представляемых стран во французском написании, уточнили в Службе печати Святого престола. Согласно предварительному списку, Трамп должен сидеть между президентами Эстонии и Финляндии, неподалеку от президента Франции, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с другими представителями руководства ЕС будут в последнем ряду. Рядом окажется Владимир Зеленский, если в итоге все-таки будет присутствовать.

Похоронную литургию возглавит кардинал Джованни Баттиста Ре, декан кардинальской коллегии. Накануне был совершен обряд закрытия гроба.