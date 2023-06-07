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Папу Римского Франциска прооперируют

Папу Римского Франциска прооперируют Папа Римский Франциск сегодня, 7 июня, будет прооперирован под общим наркозом, после чего несколько дней проведет в больнице.
Другие страны
7 июня 2023 г. 12:59
Папу Римского Франциска прооперируют

Папа Римский Франциск сегодня, 7 июня, будет прооперирован под общим наркозом, после чего несколько дней проведет в больнице.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Ватикана, операция 86-летнему понтифику понадобилась из-за ухудшения здоровья.

В пресс-службе уточнили, что Папе Римскому сделают лапаротомию, а также проведут пластику брюшной стенки протезами. Это необходимо для лечения "рецидивирующего, болезненного и ухудшающегося" сужения кишечника.

"Пребывание понтифика в медицинском учреждении продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное течение послеоперационного периода и полное функциональное восстановление", - отметили в пресс-службе.

В 2021 году Папа Римский Франциск перенес операцию на кишечнике. У него также диагностирован артроз, из-за чего понтифик передвигается на инвалидной коляске. В марте он провел несколько дней в больнице из-за респираторной инфекции.

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Версия на английском языке Pope Francis to have abdominal surgery – Vatican

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