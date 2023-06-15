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Папу Римского 16 июня выпишут после операции

Папу Римского 16 июня выпишут после операции Папа Римский Франциск в четверг, 16 июня, будет выписан из римской больницы имени Агостино Джемелли, где находился после операции на брюшной полости.
Другие страны
15 июня 2023 г. 16:35
Папу Римского 16 июня выпишут после операции

Папа Римский Франциск в четверг, 16 июня, будет выписан из римской больницы имени Агостино Джемелли, где находился после операции на брюшной полости.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"Медики, которые наблюдают за Папой Римским Франциском, подтвердили выписку понтифика 16 июня", - сообщил он.

Как указывается, все медицинские показатели пациента в норме. Утром в четверг были распространены фотографии посещения понтификом детского онкологического отделения больницы. Франциск также принял медперсонал.

86-летнему Франциску была произведена полостная операция под общим наркозом 7 июня в связи с послеоперационной грыжей. Ранее сообщалось, что все публичные мероприятия понтифика приостановлены до 18 июня. Как ожидается в воскресенье он появится перед верующими в ходе традиционного благословения на площади Святого Петра. В прошлое воскресенье врачи рекомендовали ему, чтобы не напрягать брюшную полость, воздержаться от публичной проповеди, он вознес молитву "Ангелу небесному" в частном порядке, сообщили в службе печати.

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