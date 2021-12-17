Папе Римскому исполняется 85 лет

Папе Римскому Франциску исполняется в пятницу 85 лет. Накануне у него с прощальным визитом побывал президент Италии Серджо Маттарелла, который в январе покинет свой пост.

Папе Римскому Франциску исполняется в пятницу 85 лет. Накануне у него с прощальным визитом побывал президент Италии Серджо Маттарелла, который в январе покинет свой пост.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Поздравления в адрес главы Римско-католической церкви поступают со всего мира. Свои 85 лет аргентинец, потомок итальянских эмигрантов, Хорхе Марио Бергольо встречает в неплохой физической форме. Как любой человек в его возрасте, он испытывает определенные сложности при ходьбе. Но в целом понтифик выдерживает достаточно напряженный график, особенно в зарубежных поездках, которые он возобновил после паузы, вызванной пандемией. Минувшим летом Франциск перенес операцию на кишечнике, пробыв более недели в больнице. В СМИ поползли слухи о неважном здоровье Папы, но он их все опроверг, отправившись в сентябре в поездку, во время которой все сопровождающие отметили, что Франциск не только восстановился, но, по-видимому, улучшилось его общее состояние здоровья после операции, устранившей доставлявший ему неудобства недуг.