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Папа Римский призвал к объединению усилий для тушения пожаров в Амазонии

​Папа Римский призвал к объединению усилий для тушения пожаров в Амазо

Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность обширными пожарами в лесах Амазонии и призвал всех молиться за их прекращение.

Как передаёт Report, oб этом понтифик сказал в воскресенье в традиционной проповеди, сообщает служба печати Святого престола.

"Мы все обеспокоены пожарами, охватившими леса Амазонии, и молимся, чтобы со всеобщей помощью они скорее были потушены. Эти "зеленые легкие" имеют жизненно важное значение для всей планеты", - отметил глава Римско-католической церкви.

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