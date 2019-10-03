Папа Римский принял в Ватикане госсекретаря США

Папа Римский Франциск принял в Апостольском дворце Ватикана госсекретаря США Майка Помпео, который находится на Апеннинах в рамках своего европейского турне, сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Отмечается, что Святой престол пока не распространил никакой информации относительно содержания состоявшейся беседы.

Однако официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус сообщила журналистам, что в ходе встречи стороны подтвердили свою готовность действовать в целях обеспечения религиозной свободы во всем мире и, прежде всего, в целях защиты христианских общин на Ближнем Востоке. По ее словам, понтифик и госсекретарь "обсудили продолжающиеся усилия США и Святого престола по содействию демократии и соблюдению прав человека на глобальном уровне".

Накануне М.Помпео уже побывал в Ватикане, где он принял участие в открытии симпозиума на тему "Пути достижения человеческого достоинства: партнерство с религиозными организациями". В ходе своего выступления американский политик призвал Святой престол совместно с администрацией Дональда Трампа работать в целях защиты религиозной свободы в мире. В числе тех стран, где, по его мнению, эта свобода подавляется, госсекретарь США назвал Китай, Кубу, Иран, Мьянму и Сирию. Он также встретился в Ватикане с госсекретарем Святого престола кардиналом Пьетро Паролином и главой ватиканской дипломатии архиепископом Полом Ричардом Галлахером.

Госсекретарь США прибыл в Рим 1 октября и провел в итальянской столице встречи с президентом республики Серджо Маттареллой, премьер-министром Джузеппе Конте и главой МИД Луиджи Ди Майо. В рамках своего шестидневного турне он посетит также Черногорию, Северную Македонию и Грецию.