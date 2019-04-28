Папа Римский пожертвовал 500 тыс. на помощь в приеме мигрантов в Мексике

Папа Римский Франциск передал €500 тыс. на оказание помощи в приеме мигрантов в Мексике.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в воскресенье издание Vatican News.

Эти средства будут потрачены на реализацию 27 проектов в 16 местных приходах.

Речь, в частности, идет о мигрантах, прибывших в Мексику из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы. Затем они надеются перебраться в Соединенные Штаты, которые ранее закрыли границу. По данным католических благотворительных организаций, в прошлом году в Мексику прибыли до 75 тыс. человек. Церковь уже помогает в их приеме, обеспечивая крышей над головой и предметами первой необходимости, указывает Vatican News.

Папа Франциск неоднократно публично призывал оказывать помощь мигрантам, не воздвигая перед ними стен.