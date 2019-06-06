Папа Римский и президент России встретятся 4 июля

Папа Римский Франциск примет президента России Владимира Путина 4 июля в Ватикане.

Встреча состоится во время визита Путина в Италию.

Как передает Report со ссылкой на AFP, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря папы Римского Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец [Папа Франциск] примет на аудиенции в Ватикане президента Российской Федерации Владимира Путина 4 июля", - приводит агентство слова Джизотти.

Российский лидер и священнослужитель обсудят текущие международные проблемы, включая ситуацию в Украине и на Ближнем Востоке.

Кроме того, стороны коснутся выдвинутых Москвой претензий в адрес украинских греко-католиков. Их обвиняют в содействии расколу в православном мире.