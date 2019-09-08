Папа Римский Франциск провел мессу на Мадагаскаре перед толпой в 1 млн человек

Папа Римский Франциск призвал строить современный мир на принципах братства и солидарности и осудил стремление потребительского общества к накопительству, что ведет к эгоизму и потере человеком моральных ориентиров.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, выступление понтифика на Мадагаскаре во время торжественной мессы транслировали многочисленные африканские телеканалы и радиостанции.

По сообщению представителя Ватикана, более 1 млн человек собрались на службу, которую провел Франциск на огромном поле в предместье столицы страны Антананариву. Южноафриканская телекомпания News24 отметила, что никогда в истории Мадагаскара ни одно событие не собирало столь значительное количество людей. Многие провели на поле ночь, чтобы оказаться ближе к алтарю.

В своем выступлении Франциск подчеркнул, что человечество должно жить в "полном уважении к земле и ее дарам и не допускать любой формы эксплуатации". Тема защиты природы и места человека в ней стала важнейшей в ходе нынешнего апостолького визита Папы Римского на Мадагаскар. Так, в субботу он призвал защитить уникальные леса острова от неконтролируемой вырубки.

Мадагаскар является вторым пунктом поездки понтифика по Африке. Он уже побывал в Мозамбике, где высказался в поддержку положившего конец гражданской войне соглашения о примирении между правящей в стране партией "Фронт освобождения Мозамбика" ("Фрелимо") и оппозиционным "Мозамбикским национальным сопротивлением" ("Ренамо").

В ближайший понедельник Франциск отбывает из Мадагаскара на остров Маврикий, визит куда и завершит его нынешнюю поездку.