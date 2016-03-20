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    Папа Римский завел аккаунт в Instagram

    На аккаунт за три часа подписалось более 422 тысяч человек

    Баку. 20 Марта. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск завел аккаунт в Instagram и опубликовал в нем первую фотографию.

    Как передает Report, об этом предстоятель Римско-католической церкви сообщил в своем официальном аккаунте в Twitter.

    «Я начинаю новое путешествие в Instagram, чтобы идти с вами по пути доброты и милосердия бога», — сообщил Франциск.

    В комментарии к фотографии он написал «Молитесь за меня» на девяти языках.

    На аккаунт в Instagram за три часа его существования подписалось более 422 тысяч человек.

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