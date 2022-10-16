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Папа Римский высказался за реформы международных организаций

Папа Римский высказался за реформы международных организаций Папа Римский Франциск считает необходимыми реформы международных организаций, в частности ООН.
Другие страны
16 октября 2022 г. 13:02
Папа Римский высказался за реформы международных организаций

Папа Римский Франциск считает необходимыми реформы международных организаций, в частности ООН.

Об этом он написал в своей книге "Прошу вас во имя Господа. Десять молитв о надежде на будущее", фрагменты которой в воскресенье опубликовала газета La Stampa. Книга выйдет 18 октября.

"Когда мы говорим о мире и безопасности на глобальном уровне, первой организацией, о которой мы думаем, является Организация Объединенных Наций и, в частности, ее Совет Безопасности", - пишет понтифик. По его мнению, украинский кризис "еще раз продемонстрировал, насколько необходимо для нынешней многосторонней структуры найти более гибкие и эффективные способы разрешения конфликтов".

"ООН была создана на основе Устава, который был призван придать форму отказу от ужасов, пережитых человечеством в двух войнах XX века... Cегодняшний мир уже не тот, необходимо переосмыслить эти институты таким образом, чтобы они отвечали новой существующей реальности... Насколько необходимы эти реформы, стало более чем очевидно после пандемии, когда действующая многосторонняя система показала все свои ограничения. Перед нами открывается уникальная возможность подумать и провести органичные реформы, направленные на то, чтобы международные организации вернули себе свое важнейшее призвание - служить человеческой семье, заботиться об общем доме, защищать жизнь каждого человека и мир", - считает Франциск.

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