Папа Римский встретился с украинскими беженцами в Венгрии

Папа Франциск встретился с украинскими беженцами и заявил, что возможно лучшее будущее.

Папа Франциск встретился с украинскими беженцами и заявил, что возможно лучшее будущее.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

"Даже среди боли и страданий, получив бальзам любви, мы находим смелость, необходимую для того, чтобы продолжать двигаться вперед: мы находим силу верить, что еще не все потеряно, и что возможно лучшее будущее", - сказал Папа Римский.

Франциск встретился с примерно 600 беженцами, бедными и бездомными во время визита в церковь Святой Елизаветы в Будапеште.

Папа Римский подчеркнул, что сочувствие к тем, кто страдает от бедности и трагедии, является неотъемлемой частью христианства, даже если те, кто нуждается, являются неверующими