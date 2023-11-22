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Папа римский встретился с делегациями израильтян и палестинцев

Папа римский встретился с делегациями израильтян и палестинцев Папа Римский Франциск заявил, что утром в среду принял две делегации израильтян и палестинцев.
Другие страны
22 ноября 2023 г. 13:14
Папа римский встретился с делегациями израильтян и палестинцев

Папа Римский Франциск заявил, что утром в среду принял две делегации израильтян и палестинцев.

Как передает Report, об этом он сказал в ходе всеобщей аудиенции на ватиканской площади Святого Петра.

"Этим утром я принял две делегации: одну – израильтян, у которых есть родственники-заложники в Газе, другую – палестинцев, у которых есть родственники в плену в Израиле. Они очень страдают. Я выслушал, как страдают обе (группы). Давайте двинемся к миру", - заявил понтифик.

Он предложил молиться за израильский и палестинский народы.

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