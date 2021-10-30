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Папа Римский впервые встретился с премьер-министром Индии

Папа Римский впервые встретился с премьер-министром Индии Папа Римский Франциск впервые встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в субботу утром на частную аудиенцию в Ватикан. Как стало известно журналистам, беседа продлилась почти час.
Другие страны
30 октября 2021 г. 12:48
Папа Римский впервые встретился с премьер-министром Индии

Папа Римский Франциск впервые встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, прибывшим в субботу утром на частную аудиенцию в Ватикан. Как стало известно журналистам, беседа продлилась почти час.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Индийского лидера, прибывшего в Рим для участия в саммите Группы двадцати (G20), который открывается в субботу в итальянской столице, сопровождала немногочисленная делегация. Индия считается одной из ключевых стран в поиске решения климатического кризиса.

Моди подарил понтифику серебряный канделябр и книгу об усилиях Индии во имя сохранения окружающей среды.

Из понтификов Индию посещал только Иоанн Павел II (1920-2005) в 1986 и 1999 годах. Франциск высказывал свое пожелание побывать в этой стране.

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