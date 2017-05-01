Папа Римский: военный конфликт между США и КНДР уничтожит большую часть человечества

© Twitter

Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что напряжённость в отношениях с Северной Кореей может перерасти в крупный вооружённый конфликт.

Как передает Report, об этом сообщает The Hill.

«Я призываю их, и я буду обращаться к ним, чтобы они разрешили свои проблемы, используя дипломатические возможности», — заявил Папа Римский во время пресс-конференции на борту своего самолёта, возвращаясь из поездки в Египет.

По его словам, эскалация конфликта может привести к уничтожению «большей части человечества и мировой культуры».

«Мы говорим о будущем человечества. На сегодняшний момент масштабная война разрушила бы, я бы не сказал, что половину человечества, но большую часть человечества и культуры повсеместно. Это было бы ужасно. Я не думаю, что сегодня человечество сможет выдержать подобную войну», — подчеркнул понтифик.

Он отметил, что в отношениях между странами «всё слишком накалилось», а также призвал ООН возобновить свою значимость в подобных вопросах.