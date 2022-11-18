Папа Римский: Ватикан готов сделать все возможное для прекращения огня в Украине

Ватикан развивает контакты для сближения позиций по Украине и готов сделать все возможное для посредничества в переговорах, а также прекращения огня.

Ватикан развивает контакты для сближения позиций по Украине и готов сделать все возможное для посредничества в переговорах, а также прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Папа Римский во время интервью газете La Stampa.

По его словам, в Ватикане постоянно следят за развитием ситуации. Он выразил мнение о том, что мир между Москвой и Киевом возможен.

"Государственный секретариат изучает любую возможность, которая может привести к реальному прекращению огня", - сказал он.

Франциск также отметил, что Ватикан привержен политике оказания гуманитарной поддержки народа Украины, добавив, что Святой престол делает все возможное для оказания помощи пленным.