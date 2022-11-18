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Папа Римский: Ватикан готов сделать все возможное для прекращения огня в Украине

Папа Римский: Ватикан готов сделать все возможное для прекращения огня в Украине Ватикан развивает контакты для сближения позиций по Украине и готов сделать все возможное для посредничества в переговорах, а также прекращения огня.
Другие страны
18 ноября 2022 г. 12:07
Папа Римский: Ватикан готов сделать все возможное для прекращения огня в Украине

Ватикан развивает контакты для сближения позиций по Украине и готов сделать все возможное для посредничества в переговорах, а также прекращения огня.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил Папа Римский во время интервью газете La Stampa.

По его словам, в Ватикане постоянно следят за развитием ситуации. Он выразил мнение о том, что мир между Москвой и Киевом возможен.

"Государственный секретариат изучает любую возможность, которая может привести к реальному прекращению огня", - сказал он.

Франциск также отметил, что Ватикан привержен политике оказания гуманитарной поддержки народа Украины, добавив, что Святой престол делает все возможное для оказания помощи пленным.

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Версия на азербайджанском языке Papa: “Vatikan Ukraynada atəşkəs üçün mümkün olan hər işi görməyə hazırdır”
Версия на английском языке Pope: Vatican ready to do everything possible for ceasefire in Ukraine

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