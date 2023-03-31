Папа Римский будет выписан из больницы 1 апреля

Папа Римский Франциск в субботу будет выписан из больницы.

Папа Римский Франциск будет выписан из больницы 1 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

"Ожидается, что Его Святейшество вернется [из больницы] завтра после получения результатов заключительных обследований, проведенных сегодня утром", - говорится в сообщении.

Декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре ранее сообщил, что понтифик сможет возглавить ритуалы Страстной недели, которая у католиков начинается 3 апреля.

"Папа Римский покинет больницу Джемелли в субботу. Я только что говорил с ним, он выздоравливает и поэтому сможет возглавить все ритуалы Страстной недели", - приводит его слова в пятницу газета Il Messaggero.