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Папа Римский будет выписан из больницы 1 апреля

Папа Римский будет выписан из больницы 1 апреля Папа Римский Франциск в субботу будет выписан из больницы.
Другие страны
31 марта 2023 г. 15:14
Папа Римский будет выписан из больницы 1 апреля

Папа Римский Франциск будет выписан из больницы 1 апреля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

"Ожидается, что Его Святейшество вернется [из больницы] завтра после получения результатов заключительных обследований, проведенных сегодня утром", - говорится в сообщении.

Декан Кардинальской коллегии кардинал Джованни Баттиста Ре ранее сообщил, что понтифик сможет возглавить ритуалы Страстной недели, которая у католиков начинается 3 апреля.

"Папа Римский покинет больницу Джемелли в субботу. Я только что говорил с ним, он выздоравливает и поэтому сможет возглавить все ритуалы Страстной недели", - приводит его слова в пятницу газета Il Messaggero.

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