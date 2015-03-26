Папа римский в сентябре посетит Вашингтон

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Папа Франциск посетит Вашингтон в сентябре нынешнего года, сообщил официальный представитель Белого дома Джош Эрнест.

"Президент (Барак Обама) и первая леди будут принимать Его Святейшество в Белом доме 23 сентября. Во время визита президент и папа продолжат диалог, начатый ими во время президентского визита в Ватикан в марте 2014 года, по поводу взаимных ценностей и обязательств по широкому кругу вопросов", - говорится в сообщении.

По словам Эрнеста, речь пойдет о защите "обездоленных и бедных, о реализации доступных всем экономических возможностей, окружающей среде, защите прав религиозных меньшинств и обеспечении религиозных свобод по всему миру". Также указывается, что стороны планируют обсудить вопросы, связанные с иммиграцией и беженцами, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".