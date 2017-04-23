Папа Римский сравнил центры беженцев с концлагерями

Баку. 23 апреля. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск в ходе субботней службы в базилике святого Варфоломея в Риме, сравнил центры для беженцев из стран Ближнего Востока и Африки в Италии и Греции с «концентрационными лагерями».

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

«Многие из этих лагерей для беженцев являются концентрационными лагерями, переполненными людьми. Потому что международные соглашения кажутся более важными, чем права человека», — сказал понтифик.