Папа Римский сравнил аборты с преступлениями нацистов

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Папа Римский Франциск осудил аборты, сравнив их с евгеникой, которая практиковалась в нацистской Германии, пишет газета Chicago Tribune, передает Report.

"В прошлом веке весь мир был потрясен тем, что делали нацисты, чтобы очистить расу. Сегодня мы делаем то же самое, но в белых перчатках", — заявил Франциск на Семейном форуме в Италии.

Таким образом, глава Католической церкви высказался против и предродовых тестов, которые зачастую приводят к тому, что родители прекращают беременность после обнаружения у плода неверного развития или генетических нарушений. На форуме Папа Римский также призвал принимать детей такими, какими "Бог их нам дает".