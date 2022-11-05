Папа Римский сообщил о "нескольких властителях", возрождающих дух войны

Папа Римский Франциск заявил, что «несколько властителей» в мире возрождают риторику времен Холодной войны.

Папа Римский Франциск заявил, что «несколько властителей» в мире возрождают риторику времен Холодной войны.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом он сообщил во время визита в Бахрейн.

По его словам, мир уже находится на краю пропасти и не должен упасть. Он осудил ситуацию, при которой "несколько властителей", вовлеченных в борьбу за собственные интересы, возрождают устаревшую риторику в борьбе за сферы влияния.

Ранее папа Римский Франциск призвал противостоять гонке вооружения. По его словам, "немногие сильные мира сего" сосредоточились на борьбе за свои интересы. Он добавил, что войны никогда не решают проблем.