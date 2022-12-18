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Папа Римский сообщил, что подписал документ об отречении на случай серьезной болезни

Папа Римский сообщил, что подписал документ об отречении на случай серьезной болезни Папа Римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.
Другие страны
18 декабря 2022 г. 16:29
Папа Римский сообщил, что подписал документ об отречении на случай серьезной болезни

Папа Римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.

"Я уже подписал свое отречение, - поделился он. - Государственным секретарем (в тот момент) был Тарчизио Бертоне". "Я подписал его и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение, - отметил понтифик. - Я не знаю, кому кардинал Бертоне дал его". "Наверняка он дал его кардиналу Пьетро Паролину, новому государственному секретарю", - добавил Франциск.

Он также признался, что нередко навещает Бенедикта XVI, ставшего в 2013 году первым Папой Римским за последние несколько столетий, отрекшимся от престола, и объяснившим это решение тем, что оказался слишком слаб для управления церковью. Франциск назвал 95-летнего Бенедикта "святым".

Отметим, что римскому первосвященнику исполнилось в субботу 86 лет.

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