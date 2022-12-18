Папа Римский сообщил, что подписал документ об отречении на случай серьезной болезни

Папа Римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.

Папа Римский Франциск признался, что уже подписал документ о своем отречении на случай серьезного ухудшения состояния здоровья.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом понтифик заявил в интервью испанской газете ABC.

"Я уже подписал свое отречение, - поделился он. - Государственным секретарем (в тот момент) был Тарчизио Бертоне". "Я подписал его и сказал ему: "В случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение, - отметил понтифик. - Я не знаю, кому кардинал Бертоне дал его". "Наверняка он дал его кардиналу Пьетро Паролину, новому государственному секретарю", - добавил Франциск.

Он также признался, что нередко навещает Бенедикта XVI, ставшего в 2013 году первым Папой Римским за последние несколько столетий, отрекшимся от престола, и объяснившим это решение тем, что оказался слишком слаб для управления церковью. Франциск назвал 95-летнего Бенедикта "святым".

Отметим, что римскому первосвященнику исполнилось в субботу 86 лет.