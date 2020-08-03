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Папа Римский серьезно заболел

Папа Римский серьезно заболел Понтифик уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти
Другие страны
3 августа 2020 г. 11:52

Папа Римский на покое Бенедикт XVI серьезно заболел после посещения Германии в июне текущего года.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, об этом информирует издание Passauer Neue Presse со ссылкой на его биографа, немецкого журналиста Питера Зеевальда.

Отмечается, что медики диагностировали у понтифика рожистое воспаление лица, он очень слаб. Об этом Зеевальд узнал, когда в субботу, 1 августа, представил в Риме посвященную Бенедикт XVI биографию.

Известно, что в июне папа навещал своего старшего брата 96-летнего священника Георга Ратцингера, который умер после тяжелой болезни.

По данным издания, понтифик уже составил духовное завещание, которое будет обнародовано после его смерти. Он желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.

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