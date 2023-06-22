Папа Римский сегодня не выступит на мероприятии с обращением из-за затрудненного дыхания

Папа Римский Франциск в четверг не станет выступать с речью на пленарной ассамблее Объединения помощи Восточным церквям.

Папа Римский Франциск в четверг не станет выступать с речью на пленарной ассамблее Объединения помощи Восточным церквям.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство ANSA.

Он сообщил, что все еще испытывает проблемы с дыханием, которые являются следствием анестезии после перенесенной ранее в июне операции.

"Я все еще нахожусь под действием анестезии, испытываю проблемы с дыханием", - сказал он.

Сообщается, что понтифик попросил префекта декастерии по делам Восточных церквей Клаудио Гуджеротти передать присутствующим обращение в письменной форме.

Отметим, что 7 июня 86-летний Франциск перенес операцию на брюшной полости. После выписки 16 июня понтифик провел ряд аудиенций, в частности, он принял президентов Кубы и Бразилии.